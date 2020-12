52 milioni dalla Regione per micro aziende e Pmi del Lazio

Leggi su italiasera

Crisi economica e tentativi di porre in atto rimedi: in arrivo 52pere Pmi del territorio. La giunta eroga le risorse a fondo perduto. La tranche da 51sarà erogata tramite un bando pubblicato nelle prossime settimane daCrea. L'assessore Orneli: non ci fermiamo qui. "Ristoro Irap": la delibera va in soccorso alle attività che più di altre hanno risentito delle chiusure. Nicola Zingaretti "Oltre ai decreti, anche noi facciamo la nostra parte: nessuno sarà lasciato solo".