50 anni di Love story e le 10 coppie più strappalacrime del cinema (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Amare significa non dover mai dire “mi dispiace”.» Love Story celebra 50 anni come film strappalacrime più amato di sempre. Era il 1970 quando la tragica storia d’amore tra Jenny e Oliver si consacrava a maggior successo della Paramount Pictures fino ad allora – con i suoi 130 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo – salvando gli Studios dall’imminente disastro finanziario. Il cult movie diretto da Arthur Hiller ottenne sette nomination agli Oscar (tra cui Miglior Film), vincendo una statuetta per la musica di Francis Lai. Durante le riprese della pellicola, Erich Segal scrisse in contemporanea il best seller tratto dalla sua stessa sceneggiatura. Love Story narra la travolgente storia d’amore tra due giovani di estrazione sociale differente – un ricco studente di Harvard e una studentessa di musica dal carattere tosto – fino al doloroso epilogo con la morte di lei, strappata dalle braccia del suo amato a causa della leucemia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Amare significa non dover mai dire “mi dispiace”.» Love Story celebra 50 anni come film strappalacrime più amato di sempre. Era il 1970 quando la tragica storia d’amore tra Jenny e Oliver si consacrava a maggior successo della Paramount Pictures fino ad allora – con i suoi 130 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo – salvando gli Studios dall’imminente disastro finanziario. Il cult movie diretto da Arthur Hiller ottenne sette nomination agli Oscar (tra cui Miglior Film), vincendo una statuetta per la musica di Francis Lai. Durante le riprese della pellicola, Erich Segal scrisse in contemporanea il best seller tratto dalla sua stessa sceneggiatura. Love Story narra la travolgente storia d’amore tra due giovani di estrazione sociale differente – un ricco studente di Harvard e una studentessa di musica dal carattere tosto – fino al doloroso epilogo con la morte di lei, strappata dalle braccia del suo amato a causa della leucemia.

Da Ali MacGraw e Ryan O'Neal che si amano sullo sfondo dell'università di Harward affrontando la malattia di lei a Jack e Rose in «Titanic» fino a Demi Moore che sussurra «idem» al fantasma di Patrick ...

Da Ali MacGraw e Ryan O'Neal che si amano sullo sfondo dell'università di Harward affrontando la malattia di lei a Jack e Rose in «Titanic» fino a Demi Moore che sussurra «idem» al fantasma di Patrick ...