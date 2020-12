-44 gradi in Cina: spettacolo con acqua bollente | video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una coreografia che sta facendo il giro del web e dei social: viene versato in aria un pentolino pieno d'acqua bollente, che subito si gela, creando cristalli di acqua ghiacciata che cadono immediatamente a terra. Queste immagini sono state girate domenica scorsa a Mohe, in Cina, soprannominata "la città artica della Cina", dove la temperatura più bassa ha toccato i -44,3°. Bolla Ghiaccio Inverno Freddo acqua NoneUsa, ondata di freddo nel Montana con nevicate record palle ghiaccio lago Michigan chicago video freddo gelo maltempo NoneGuarda tutti i video Leggi su panorama (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una coreografia che sta facendo il giro del web e dei social: viene versato in aria un pentolino pieno d', che subito si gela, creando cristalli dighiacciata che cadono immediatamente a terra. Queste immagini sono state girate domenica scorsa a Mohe, in, soprannominata "la città artica della", dove la temperatura più bassa ha toccato i -44,3°. Bolla Ghiaccio Inverno FreddoNoneUsa, ondata di freddo nel Montana con nevicate record palle ghiaccio lago Michigan chicagofreddo gelo maltempo NoneGuarda tutti i

