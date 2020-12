1000 euro Ristori Quater: nuovo calendario scadenze. Domanda online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa della Circolare attuativa con le istruzioni operative, l’INPS fornisce alcune informazioni con le date di scadenza per la trasmissione delle domande per l’indennità Covid, più il quadro completo della normativa. Per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020. I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare Domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale. Domanda online Disponibile online la procedura per fare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa della Circolare attuativa con le istruzioni operative, l’INPS fornisce alcune informazioni con le date di scadenza per la trasmissione delle domande per l’indennità Covid, più il quadro completo della normativa. Per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020. I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentareper il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.Disponibilela procedura per fare ...

