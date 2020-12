Zucchero: «Il governo ci chiami pure cultura bassa, ma parli di noi» (Di martedì 15 dicembre 2020) La fine del rock, «ormai annacquato». L’avversione per i social, che «stanno a me come una cravatta al maiale». Le bandiere rosse, stipate in un comò, insieme all’ideologia dalla quale un tempo «mi sentivo rappresentato». Zucchero, che l’’11 dicembre scorso ha rilasciato D.O.C., Deluxe Edition dell’album omonimo, non ha risparmiato nulla di sé, non una parola né un pensiero taciuto in nome della buona creanza. «Le critiche che dovevano arrivarmi, negli anni, mi sono arrivate. Con gli album, con il libro che ho scritto. Nell’economia di una carriera lunga, però, ho avuto la fortuna di poter guardare a modelli come Johnny Cash, James Taylor, senza trovarmi mai a scrivere ammiccando alle logiche radiofoniche. Io ho bisogno di scrivere libero». E, libero, parlare. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) La fine del rock, «ormai annacquato». L’avversione per i social, che «stanno a me come una cravatta al maiale». Le bandiere rosse, stipate in un comò, insieme all’ideologia dalla quale un tempo «mi sentivo rappresentato». Zucchero, che l’’11 dicembre scorso ha rilasciato D.O.C., Deluxe Edition dell’album omonimo, non ha risparmiato nulla di sé, non una parola né un pensiero taciuto in nome della buona creanza. «Le critiche che dovevano arrivarmi, negli anni, mi sono arrivate. Con gli album, con il libro che ho scritto. Nell’economia di una carriera lunga, però, ho avuto la fortuna di poter guardare a modelli come Johnny Cash, James Taylor, senza trovarmi mai a scrivere ammiccando alle logiche radiofoniche. Io ho bisogno di scrivere libero». E, libero, parlare.

