Zona rossa a Natale e Capodanno: le nuove restrizioni del governo (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia Zona rossa a Natale e a Capodanno per prevenire gli effetti più nefasti della terza ondata di coronavirus. Questa l'ipotesi sul tavolo di discussione del governo. Le immagini degli assembramenti e della folla in giro lungo le vie dello shopping nelle principali città italiane non sono molto piaciute ai media, né tantomeno ai dirigenti sanitari e alle personalità politiche. La prudenza e la cautela dove sono finite? Sembra paradossale, e in effetti in molti fanno notare l'incongruenza: chi si è comportato male in questo weekend? L'Italia in Zona gialla, le restrizioni allentate, i negozi aperti, la tentazione del cashback così tanto sponsorizzato (ma non per gli acquisti online), poi, il giorno dopo, ecco le critiche, la repressione, i timori, la minaccia di ...

