Zidane promesso sposo Juventus? A giugno lascia il Real Madrid

Futuro alla Juventus per Zinedine Zidane? Dalla Spagna sono sicuri: il tecnico lascerà il Real Madrid a fine stagione, bianconeri in pole per riportarlo a Torino La seconda love story, in panchina, tra Zidane e il Real Madrid sembra ai titoli di coda e la Juventus è alla finestra. Dalla Spagna si dicono certo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BacioDiGiuda : @gio_dag91 @enzomarangio Per me si è già mezzo promesso al Real (per via di Zidane) ....ma da buon bimbominkia tien… -

e i lanci di tante promesse. Dopo un avvio di campionato non proprio brillante e uno in Champions addirittura disastroso con la sconfitta casalinga ad opera dello Shakthar, la squadra di Zidane, che ... Calciomercato, Pirlo in bilico | Si dimette e torna alla Juventus

Scenario clamoroso in ottica calciomercato Juventus. La posizione di Pirlo resta in bilico: si pensa al ritorno in bianconero La larga vittoria contro il Barcellona ha permesso di conquistare il primo ...