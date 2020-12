Zia Cri lasciata dal marito dopo 20 anni: questioni di corna a E’ sempre mezzogiorno (Foto) (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parla di tutto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e nella puntata di oggi sono arrivate anche le confidenze di zia Cri (Foto). Lei è una delle protagoniste del cast fisso di E’ sempre mezzogiorno ma da oggi è una donna ben più vicina a tutte le altre, molto meno personaggio e tanto più vera. “Oggi faccio azzurro” è il nuovo romanzo di Daria Bignardi che in collegamento da casa sua è ospite di Antonella Clerici e racconta: “Oggi faccio azzurro in tedesco vuol dire oggi non vado a lavorare e nel mio romanzo ha a che fare con molte cose, una di queste è che tutti i protagonisti sono in un momento di sospensione perché non fanno più quello che facevano prima. Per Galla c’è la delusione di essere stata piantata dal marito dopo 20 anni di matrimonio ed ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parla di tutto nella cucina di E’e nella puntata di oggi sono arrivate anche le confidenze di zia Cri (). Lei è una delle protagoniste del cast fisso di E’ma da oggi è una donna ben più vicina a tutte le altre, molto meno personaggio e tanto più vera. “Oggi faccio azzurro” è il nuovo romanzo di Daria Bignardi che in collegamento da casa sua è ospite di Antonella Clerici e racconta: “Oggi faccio azzurro in tedesco vuol dire oggi non vado a lavorare e nel mio romanzo ha a che fare con molte cose, una di queste è che tutti i protagonisti sono in un momento di sospensione perché non fanno più quello che facevano prima. Per Galla c’è la delusione di essere stata piantata dal20di matrimonio ed ...

