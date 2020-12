Zaniolo | ok il controllo a Villa Stuart | c' è la data per il ritorno in campo

RainNoise : RT @CheccoCasano: Nicolò #Zaniolo si avvicina sempre di più al recupero. La risonanza magnetica di controllo ha dato esiti totalmente posit… - ReteSport : ??#FlashNews #Zaniolo?? Recupero in discesa per il numero 22 giallorosso: dopo Natale tornerà a correre… - mazzettee : RT @CheccoCasano: Nicolò #Zaniolo si avvicina sempre di più al recupero. La risonanza magnetica di controllo ha dato esiti totalmente posit… - corgiallorosso : #Zaniolo, visita di controllo a Villa Stuart positiva. Dopo Natale tornerà a correre - AntonioAltieri5 : RT @CheccoCasano: Nicolò #Zaniolo si avvicina sempre di più al recupero. La risonanza magnetica di controllo ha dato esiti totalmente posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo controllo

Nicolò Zaniolo si è recato a Villa Stuart per sostenere una visita di controllo. Prosegue bene il recupero dall’infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della ...tanto che questa mattina si è recato a Villa Stuart per una risonanza magnetica di controllo al ginocchio operato. La visita è andata nel migliore dei modi, con il ritorno in campo e il pieno recupero ...