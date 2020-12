Zaia: «Situazione pesante». Oggi in Veneto record di morti: 165 in 24 ore (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Veneto ha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno "nero" del 10 dicembre, quando i decessi erano... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno "nero" del 10 dicembre, quando i decessi erano...

