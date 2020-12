Zaccardo sicuro: “L’Atalanta ha scelto Gasperini. Papu Gomez via al 99%” (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristian Zaccardo dice la sua sulle vicende che stanno interessanto il mondo Atalanta con riferimento alla vicenda del possibile addio del capitano Alejandro Papu Gomez. Il 10 nerazzurro sembra aver rotto definitvamente con l'ambiente ed in modo particolare con il mister Gian Piero Gasperini. Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha dato il suo parere su quello che accadrà nelle prossime settimane.Zaccardo: L'Atalanta ha scelto Gasperini"caption id="attachment 1029881" align="alignnone" width="594" Gasperini Atalanta (Getty Images)/caption"Gomez andrà via al 99% a gennaio o a giugno, dipenderà solo da quando arriverà un'offerta soddisfacente", ha detto con fermezza Zaccardo. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristiandice la sua sulle vicende che stanno interessanto il mondo Atalanta con riferimento alla vicenda del possibile addio del capitano Alejandro. Il 10 nerazzurro sembra aver rotto definitvamente con l'ambiente ed in modo particolare con il mister Gian Piero. Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha dato il suo parere su quello che accadrà nelle prossime settimane.: L'Atalanta ha"caption id="attachment 1029881" align="alignnone" width="594"Atalanta (Getty Images)/caption"andrà via al 99% a gennaio o a giugno, dipenderà solo da quando arriverà un'offerta soddisfacente", ha detto con fermezza. ...

Cristian Zaccardo dice la sua sulle vicende che stanno interessanto il mondo Atalanta con riferimento alla vicenda del possibile addio del capitano Alejandro Papu Gomez. Il 10 nerazzurro sembra aver rotto definitvamente con l'ambiente ed in modo particolare con il mister Gian Piero Gasperini.

Cristian Zaccardo, ospite negli studi di Sky, ha commentato: "Ma purtroppo nel calcio da una settimana all'altra possono cambiare tante cose. Ci sarà sicuramente un addio da parte di Gomez e ripeto, bisognerà solo capire quando."