WorldSSP WorldSSP300 2021 | le ufficialità dei piloti si susseguono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Con il mercatoWorldSBK in stand-by, proseguono lenelper la prossima stagione ed arrivano anche le prime nel300. NelGonzalez con Yamaha ParkinGo, debutto per Taccini e Bendsneyder Nel mercato WorldSBK sono poche le moto rimaste libere e in questi giorni di stand-by proseguono leneled arrivano anche le prime nel300. Nella classe intermedia, dopo le primedei top team di circa un mese fa, la notizia più importante è stato quella del team ParkinGo che ha confermato per ilManuel Gonzalez, ma passando da una moto Kawasaki a Yamaha. Un nuovo volto si vedrà nel paddock della prossima stagione, ...