Wonder Woman 1984, stasera la première virtuale: ecco dove vederla (Di martedì 15 dicembre 2020) Una première virtuale di Wonder Woman 1984 avrà luogo stasera, martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 21.00: ecco dove vederla. Tutto è pronto per la première virtuale di Wonder Woman 1984: stasera dalle 21:00 sarà possibile ammirare Gal Gadot e le altre star del film su un red carpet virtuale ma anche visionare contenuti esclusivi. dove? Sulla piattaforma di eventi virtuali DC FanDome, attraverso cui i fan di tutto il mondo potranno avere un posto in prima fila sul tappeto rosso digitale per l'attesissima avventura d'azione DC Super Hero, diretta da Patty Jenkins e distribuita da Warner Bros. Pictures. Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Unadiavrà luogo, martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 21.00:. Tutto è pronto per ladidalle 21:00 sarà possibile ammirare Gal Gadot e le altre star del film su un red carpetma anche visionare contenuti esclusivi.? Sulla piattaforma di eventi virtuali DC FanDome, attraverso cui i fan di tutto il mondo potranno avere un posto in prima fila sul tappeto rosso digitale per l'attesissima avventura d'azione DC Super Hero, diretta da Patty Jenkins e distribuita da Warner Bros. Pictures. Il ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984, stasera la première virtuale: ecco dove vederla - 3cinematographe : #WonderWoman1984: secondo voi che punteggio ha su #RottenTomatoes? - callian31 : RT @dianastroy: Luciano Vecchio's Wonder Woman *chef's kiss* - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Dopo Star Trek e Wonder Woman, l'attore è pronto per una nuova avventura #ChrisPine #DungeonsAndDragons - 3cinematographe : #WonderWoman1984 - le recensioni USA sono online: curiosi? -