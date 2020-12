Wonder Woman 1984: online il video della scena di apertura del film (Di mercoledì 16 dicembre 2020) online è stato condiviso il video della scena di apertura di Wonder Woman 1984 che regala alcune scene ambientate nel passato. Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane a gennaio e online HBO Max ha condiviso il video della scena di apertura in cui Diana ricorda la sua infanzia trascorsa a Themyscira. Il filmato, della durata di tre minuti, mostra una spettacolare sequenza d'azione in cui le Amazzoni compiono delle complicate e pericolose gare di abilità. La scena di apertura di Wonder Woman 1984 è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è stato condiviso ildidiche regala alcune scene ambientate nel passato.arriverà nelle sale italiane a gennaio eHBO Max ha condiviso ildiin cui Diana ricorda la sua infanzia trascorsa a Themyscira. Ilato,durata di tre minuti, mostra una spettacolare sequenza d'azione in cui le Amazzoni compiono delle complicate e pericolose gare di abilità. Ladidiè ...

