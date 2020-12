Wolfwalkers | stavolta il cartone dell’anno non è Pixar

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=d Z tybgPgg I cartoni da tempo raccontano di figlie che si ribellano ai padri (almeno dalla Disney degli anni ‘90), quando però lo fanno gli irlandesi è un altro paio di maniche. I cartoni raccontano anche molto storie di tolleranza in cui qualcuno per cultura viene educato dalla generazione dei padri a combattere un nemico, salvo poi scoprire che questo nemico ha le sue ragioni e può anche non essere tale, insomma che una società diversa è possibile, e lottare per realizzarla. Ma anche qui quando lo raccontano gli irlandesi non è la stessa cosa.– Il popolo dei lupi è entrambe queste cose: unirlandese in cui una famiglia viene spezzata da una guerra (in parte fomentata dalla religione) che mette una figlia contro un padre. Dinamiche con cui per storia nazionale hanno una certa ...