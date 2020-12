Whitney Houston sarà interpretata da Naomi Ackie nel film I Wanna Dance With Somebody (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Naomi Ackie interpreterà Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance With Somebody, progetto approvato dalla famiglia della cantante. Naomi Ackie, recentemente nel cast di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, interpreterà Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance With Somebody, prodotto da Sony/TriStar. La produzione ha infatti annunciato l'attesa scelta al termine di una lunga ricerca per trovare l'interprete giusta a cui affidare l'iconico ruolo nel progetto che potrà contare sul sostegno della famiglia della cantante. Il film I Wanna ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)interpreterànelbiografico I, progetto approvato dalla famiglia della cantante., recentemente nel cast di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, interpreterànelbiografico I, prodotto da Sony/TriStar. La produzione ha infatti annunciato l'attesa scelta al termine di una lunga ricerca per trovare l'interprete giusta a cui affidare l'iconico ruolo nel progetto che potrà contare sul sostegno della famiglia della cantante. Il...

Naomi Ackie interpreterà Whitney Houston nel biopic di Sony/TriStar "I Wanna Dance With Somebody", diretto da Stella Meghie. La sceneggiatura sarà firmata da Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody).

È una delle leggende indiscusse del clubbing mondiale e Shinto Perugia ha deciso di invitarlo come regalo di Natale per i propri clienti: sabato 19 dicembre David Morales sarà ospite del fusion restau ... Naomi Ackie interpreterà Whitney Houston nel biopic di Sony/TriStar “I Wanna Dance With Somebody”, diretto da Stella Meghie. La sceneggiatura sarà firmata da Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). Il f ...È una delle leggende indiscusse del clubbing mondiale e Shinto Perugia ha deciso di invitarlo come regalo di Natale per i propri clienti: sabato 19 dicembre David Morales sarà ospite del fusion restau ...