Wanda Nara 'supera' il battibecco con la Littizzetto e posta una foto nuda sotto la doccia (Di martedì 15 dicembre 2020) La Littizzetto s'incazza e Wanda Nara che fa? posta un'altra foto erotica con lei sotto la doccia. La lunga querelle tra la procuratrice calcistica e il comico televisivo siculo-piemontese è nata quando quindici giorni addietro la Littizzetto a Che tempo che fa aveva mostrato una delle foto del profilo Instagram della Nara con la ragazza nuda sdraiata in orizzontale su un cavallo. Spunto per uno sketch peperino, con tutte le solite allusioni sessuali tipiche della faziesca Lucianina. Questo uno stralcio della gag: "Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l'hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie ...

stanzaselvaggia : A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puo… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - FQMagazineit : Wanda Nara ‘supera’ il battibecco con la Littizzetto e posta una foto nuda sotto la doccia - vera_bhmn : RT @stanzaselvaggia: A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puoi p… - il_BisCottone : RT @stanzaselvaggia: Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolan… -