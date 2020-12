Wanda Nara, con chi ce l’hai? “Le persone criticano e giudicano, ma hanno paura di…” (Di martedì 15 dicembre 2020) Wanda Nara ha ancora qualcosa da dire ai suoi detrattori. La showgirl e moglie di Mauro Icardi, dopo essere entrata in polemica con Luciana Littizzetto per le sue ultime foto, ha postato l'ennesima frecciata sui social a chi la critica: "Viviamo in un mondo in cui le persone giudicano, criticano e hanno paura delle stesse cose che fanno di nascosto", ha scritto sotto una delle sue foto su Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI0Tu-xhzyK/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 15 dicembre 2020)ha ancora qualcosa da dire ai suoi detrattori. La showgirl e moglie di Mauro Icardi, dopo essere entrata in polemica con Luciana Littizzetto per le sue ultime foto, ha postato l'ennesima frecciata sui social a chi la critica: "Viviamo in un mondo in cui ledelle stesse cose che fanno di nascosto", ha scritto sotto una delle sue foto su Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI0Tu-xhzyK/" Golssip.

stanzaselvaggia : A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puo… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - buscaddu : RT @Giacinto_Bruno: Luciana Littizzetto dura risposta a Wanda Nara dopo le accuse sessismo - Giacinto_Bruno : Luciana Littizzetto dura risposta a Wanda Nara dopo le accuse sessismo - OnoMoreTime : RT @antoniopolito1: Non è sessismo, è solo micro-sessismo - -