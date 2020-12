Wall Street apre positiva con speranze vaccini (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in rialzo grazie ai passi avanti del vaccino: quello di Pfizer–BIONTech sarà presto approvato anche dall’EMA, mentre la FDA americana ha giudicato efficace e sicuro quello di Moderna. In primo piano anche le discussioni sul piano di stimoli fiscali, che compensano le preoccupazioni per la risalita dei contagi e per i nuovi lockdown natalizi. Sul fronte macro, il dato dei prezzi import-export e quello della produzione industriale, migliori delle attese, hanno compensato quello deludente dell’indice Empire State di New York. Alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones sta mettendo a segno un +0,63%; sulla stessa linea l’S&P-500 apre la giornata in aumento dello 0,73%. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,68%) come l’S&P 100 (+0,75%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –avvia gli scambi in rialzo grazie ai passi avanti del vaccino: quello di Pfizer–BIONTech sarà presto approvato anche dall’EMA, mentre la FDA americana ha giudicato efficace e sicuro quello di Moderna. In primo piano anche le discussioni sul piano di stimoli fiscali, che compensano le preoccupazioni per la risalita dei contagi e per i nuovi lockdown natalizi. Sul fronte macro, il dato dei prezzi import-export e quello della produzione industriale, migliori delle attese, hanno compensato quello deludente dell’indice Empire State di New York. Alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones sta mettendo a segno un +0,63%; sulla stessa linea l’S&P-500la giornata in aumento dello 0,73%. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,68%) come l’S&P 100 (+0,75%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i ...

