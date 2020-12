“Voto online per non tradire le primarie” (Di martedì 15 dicembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo:“Quello che sta succedendo a Torino in merito alle primarie di coalizione del centrosinistra è un grande classico, il risultato finale di una serie di liturgie politiche tese al fare proclami pubblici per poi agire in modo opposto nel concreto.Quello che sta avvenendo è un ulteriore passo che porta la politica in un luogo ancor più lontano.Lontano dai cittadini, lontano da quell’idea di inclusione sociale e di partecipazione collettiva che costituivano non uso il tempo passato del verbo a caso l’ossatura di un nuovo modo di intendere l’agire politico.Lontano, lontanissimo da quell’idea nata proprio qui a Torino, al Lingotto, quando nacque il Partito Democratico.Ed è proprio al Partito Democratico, al partito di cui faccio orgogliosamente parte, che rivolgo il mio appello; il PD è il partito di maggior peso all’interno coalizione di centro ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 dicembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo:“Quello che sta succedendo a Torino in merito alledi coalizione del centrosinistra è un grande classico, il risultato finale di una serie di liturgie politiche tese al fare proclami pubblici per poi agire in modo opposto nel concreto.Quello che sta avvenendo è un ulteriore passo che porta la politica in un luogo ancor più lontano.Lontano dai cittadini, lontano da quell’idea di inclusione sociale e di partecipazione collettiva che costituivano non uso il tempo passato del verbo a caso l’ossatura di un nuovo modo di intendere l’agire politico.Lontano, lontanissimo da quell’idea nata proprio qui a Torino, al Lingotto, quando nacque il Partito Democratico.Ed è proprio al Partito Democratico, al partito di cui faccio orgogliosamente parte, che rivolgo il mio appello; il PD è il partito di maggior peso all’interno coalizione di centro ...

Consiglio prenatalizio, bilancio e debiti si votano online

Se si esclude una innocua seduta con la particolare formula del question time, il prossimo ventuno dicembre per la prima volta il Consiglio comunale di Benevento si riunirà da remoto. Passaggio import ...