Volley, Modena contro Ivan Zaytsev: i Canarini sfidano il Kemerovo dello Zar, scontro cruciale di Champions League (Di martedì 15 dicembre 2020) Modena è pronta per incominciare la sua avventura nella Champions League 2020-2021 di Volley maschile. Da oggi a giovedì, infatti, i Canarini saranno impegnati nella prima bolla della fase a gironi della massima competizione europea. A Roeselare (Belgio) i ragazzi di coach Andrea Giani partiranno oggi pomeriggio (ore 17.30) dal confronto più atteso, ovvero quello contro il Kuzbass Kemerovo del grande ex Ivan Zaytsev. Lo Zar ha lasciato la compagine emiliana al termine della passata stagione e si è accasato in Russia, con la speranza di poter tornare a vestire il giallo in un futuro molto vicino. Modena, inserita in un gruppo molto ostico completato dai polacchi del Varva Varsavia e dai belgi del Knack Roeselare, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020)è pronta per incominciare la sua avventura nella2020-2021 dimaschile. Da oggi a giovedì, infatti, isaranno impegnati nella prima bolla della fase a gironi della massima competizione europea. A Roeselare (Belgio) i ragazzi di coach Andrea Giani partiranno oggi pomeriggio (ore 17.30) dal confronto più atteso, ovvero quelloil Kuzbassdel grande ex. Lo Zar ha lasciato la compagine emiliana al termine della passata stagione e si è accasato in Russia, con la speranza di poter tornare a vestire il giallo in un futuro molto vicino., inserita in un gruppo molto ostico completato dai polacchi del Varva Varsavia e dai belgi del Knack Roeselare, ...

