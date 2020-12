Volley | Champions League 2020 2021 | Modena batte il Kuzbass all’esordio

(Di martedì 15 dicembre 2020) La Leo ShoesilKemerovo in quattro set nel match valevole per la prima giornata del Pool D delladi pallavolo. Gli emiliani si impongono con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 30-28). Un match dominato per i primi due set dai canarini, che anche nel terzo sembrano fare la partita ma vengono traditi nel finale. Sul risultato di 2-1 Kemerovo ci crede, e trascinato da Zaytsev cerca di completare la rimonta. Una grande prestazione di squadra di, però, permette alla Leo Shoes di chiuderla ai vantaggi nel quarto parziale, al termine di una lunga battaglia punto su punto nell’ultimo set. SportFace.

