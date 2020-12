"Voglio uscire". Stefania Orlano in lacrime. La nomination non c'entra, terremoto al GF Vip: cosa c'è dietro (Di martedì 15 dicembre 2020) Dall'Orlando furioso alla Stefania Orlando in lacrime. Il passo è breve. cosa è accaduto al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Di tutto. Tommaso Zorzi, a sorpresa, la nomina e lei scoppia a piangere. "Voglio uscire", dice. La casa è una polveriera: troppe tensioni. Una vera, netta, spaccatura che non lascia scampo ai vipponi. Ma è ancora una volta Tommaso Zorzi ad agguantare il primato nella casa ed è subito show. "Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando. La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo". Ovviamente questo cambio di passo sorprende tutti, visto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Dall'Orlando furioso allaOrlando in. Il passo è breve.è accaduto al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Di tutto. Tommaso Zorzi, a sorpresa, la nomina e lei scoppia a piangere. "", dice. La casa è una polveriera: troppe tensioni. Una vera, netta, spaccatura che non lascia scampo ai vipponi. Ma è ancora una volta Tommaso Zorzi ad agguantare il primato nella casa ed è subito show. "Alfonso, ti spiazzerò: nominoOrlando. La nomino perché non mi è piaciuta unache mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo". Ovviamente questo cambio di passo sorprende tutti, visto il ...

