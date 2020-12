“Vogliamo chiudere tutto, i cenoni li faremo l’anno prossimo, ne sono sicuro” anticipa Boccia (Di martedì 15 dicembre 2020) In attesa della ‘fumata papale’, regna ancora il mistero su ‘da quando’, ‘come’ e ‘fino a quando’ (semmai lo farà), il governo è intenzionato ad inasprire le misure restrittive in occasione dei giorni di festa. Ricevuto il messaggio degli scienziati, secondo cui se non ci limitiamo ora ci aspetta una terribile terza ondata, siamo infatti tutti in attesa che l’esecutivo ci comunichi le direttive. Una decisione a tratti surreale, vista la tempistica e, soprattutto, l’ennesima occasione di tensione all’interno di questa scalcinata maggioranza. Boccia: “Dalle giornate prefestive fino al 6-7 gennaio Vogliamo chiudere il più possibile” Chi mostra di avere le idee abbastanza chiare, una volta tanto, è il Pd il quale, a seguito di una serrata riunione ha deciso di accettare il giro di vite peri bene della salute pubblica. Poco ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) In attesa della ‘fumata papale’, regna ancora il mistero su ‘da quando’, ‘come’ e ‘fino a quando’ (semmai lo farà), il governo è intenzionato ad inasprire le misure restrittive in occasione dei giorni di festa. Ricevuto il messaggio degli scienziati, secondo cui se non ci limitiamo ora ci aspetta una terribile terza ondata, siamo infatti tutti in attesa che l’esecutivo ci comunichi le direttive. Una decisione a tratti surreale, vista la tempistica e, soprat, l’ennesima occasione di tensione all’interno di questa scalcinata maggioranza.: “Dalle giornate prefestive fino al 6-7 gennaioil più possibile” Chi mostra di avere le idee abbastanza chiare, una volta tanto, è il Pd il quale, a seguito di una serrata riunione ha deciso di accettare il giro di vite peri bene della salute pubblica. Poco ...

