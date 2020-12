Villaggio dei Ragazzi, orientamento online per gli alunni dell’anno scolastico 2020-21 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Allo scopo di favorire l’orientamento degli studenti di terza media “in sicurezza” e di consentire loro scelte consapevoli in rapporto alle attitudini e potenzialità, le Scuole superiori di II grado della Fondazione Villaggio dei Ragazzi propongono, anche in considerazione della situazione emergenziale in cui vive l’intero Paese, un l’orientamento “in ingresso” in modalità online. L’obiettivo è di far conoscere agli interessati l’offerta formativa che le ha rese quest’anno tra le migliori di settore nella cosiddetta classifica Eduscopio curata dalla Fondazione Agnelli. L’accoglienza online è prevista nelle seguenti date: Sabato 19 Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Sabato 16 Gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Domenica 17 Gennaio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Allo scopo di favorire l’degli studenti di terza media “in sicurezza” e di consentire loro scelte consapevoli in rapporto alle attitudini e potenzialità, le Scuole superiori di II grado della Fondazionedeipropongono, anche in considerazione della situazione emergenziale in cui vive l’intero Paese, un l’“in ingresso” in modalità. L’obiettivo è di far conoscere agli interessati l’offerta formativa che le ha rese quest’anno tra le migliori di settore nella cosiddetta classifica Eduscopio curata dalla Fondazione Agnelli. L’accoglienzaè prevista nelle seguenti date: Sabato 19 Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Sabato 16 Gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Domenica 17 Gennaio ...

