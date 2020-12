Vigorito | “Siamo pronti ad intervenire nel mercato di gennaio L’obiettivo stagionale è la salvezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 dicembre 2020) A poche ore dalla partita contro la Lazio, il presidente del Benevento Oresteha parlato di passato, presente e futuro a OttoChannel: Come valuta questo inizio di campionato? “Se la stagione finisse oggi saremmo salvi. E’ facile per tutti fare voli pindarici o farsi prendere dall’entusiasmo, ma vorrei ricordare che stiamo affrontando avversari che, fino a qualche tempo fa, vedevamo soltanto sull’album delle figurine Panini. E, tra l’altro, ci stiamo comportando molto bene anche grazie al nostro allenatore. Un tecnico che sta dimostrando il suo valore. Il percorso è ancora lungo e non dobbiamo mai sentirci appagati”. Si farà qualcosa neldi? Circolano i nomi di Zaza e Milik…“Anzitutto dico che non prenderemo tanto per prendere, ci sono valutazioni da fare a partire dal 23 dicembre. Aggiungo che Moncini e Viola ...