Vigili come autisti, la Corte dei Conti chiede a De Luca di risarcire oltre 400mila euro alla Regione (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente della Giunta della Campania, Vincenzo De Luca, dovrà risarcire oltre 400mila euro alla sua Regione. A quantificare il danno è stata la Corte dei Conti della Campania, nell’ambito del procedimento relativo all’aggregazione negli uffici di staff di presidenza di alcuni Vigili urbani in servizio al Comune di Salerno. Sulla stessa vicenda era già stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Napoli (leggi l’articolo). Secondo l’accusa, i quattro Vigili urbani di Salerno, comune di cui De Luca era stato sindaco, sarebbero stati promossi con relativo aumento di stipendio in Regione con il ruolo di addetti o responsabili di segreteria senza averne ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente della Giunta della Campania, Vincenzo De, dovràsua. A quantificare il danno è stata ladeidella Campania, nell’ambito del procedimento relativo all’aggregazione negli uffici di staff di presidenza di alcuniurbani in servizio al Comune di Salerno. Sulla stessa vicenda era già stata aperta un’inchiesta dProcura di Napoli (leggi l’articolo). Secondo l’accusa, i quattrourbani di Salerno, comune di cui Deera stato sindaco, sarebbero stati promossi con relativo aumento di stipendio incon il ruolo di addetti o responsabili di segreteria senza averne ...

