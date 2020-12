VIDEO – Tiki Taka | Hugo Maradona attacca Chiambretti | “Lasci offendere mio fratello” La replica | “Posso solo scusarmi”

(Di martedì 15 dicembre 2020)per le parole di Facci contro il, sottolineando che il conduttore non avrebbe dovuto permetterlo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

peoplexpressit : “Maradona drogato e ladro”: scoppia il caos a Tiki Taka VIDEO - athalfuns95 : Che porcile Tiki Taka, nessuno che riesce a fare un discorso di senso compiuto, tutti che parlano su tutti, video d… - aurora26010 : RT @leperlediglo: 'mA pErChé OpPinI hA aCceTtAtO tIkI tAkA?' boh fai tu: #gfvip - kcobainsvoice : RT @leperlediglo: 'mA pErChé OpPinI hA aCceTtAtO tIkI tAkA?' boh fai tu: #gfvip - vivereconlansia : RT @leperlediglo: 'mA pErChé OpPinI hA aCceTtAtO tIkI tAkA?' boh fai tu: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tiki

Sport Mediaset

“Maradona è un protagonista letterario, un uomo nel complesso delle sue contraddizioni, così deve essere raccontato”, dice Giampiero Mughini, uno tra gli ospiti in studio di Tiki Taka, programma sul c ...Il giornalista Filippo Facci scatena le reazioni per le dichiarazioni negli studi di Tiki Taka, pesanti accuse nei confronti di Diego Armando Maradona ...