Video l’Eredità 15 dicembre 2020: Massimo Cannoletta (Di martedì 15 dicembre 2020) l’Eredità di martedì 15 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Massimo Cannoletta di Lecce. Massimo è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventottesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta valeva ben 57.500 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a ben 252.500 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 15 dicembre 2020)di martedì 15. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èdi Lecce.è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventottesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta valeva ben 57.500 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a ben 252.500 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ...

_elenabuso_ : RT @xswagmasta: L’ultimo saluto di Carlos e Lando, in pista fianco e fianco. E Daniel che arriva un po’ a simboleggiare il passaggio di te… - pomeriggio5 : Continua la guerra per l'eredità di Diego Armando #Maradona. Il figlio non riconosciuto chiede il test del DNA ma… - LiveNoneladUrso : Si parla di una battaglia per l'eredità di Maradona ma Cristiana Sinagra la smentisce a Live #noneladurso - xswagmasta : L’ultimo saluto di Carlos e Lando, in pista fianco e fianco. E Daniel che arriva un po’ a simboleggiare il passagg… - Laura_in_cucina : Rubò l'eredità milionaria a un badante omicida e infermo di mente: condannato l'avvocato #Bertini | VIDEO - Le Iene -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Menapace: Bellanova, 'continueremo a portare avanti sue battaglie' Affaritaliani.it