VIDEO | ‘Last Christmas’ | il tormentone di Natale compie 36 anni

ROMA – Era il 15 dicembre 1984 quando gli Wham! pubblicavano il singolo 'Last Christmas', che in un anno riuscì a vendere oltre 1 milione di copie, il decimo singolo più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. 36 anni dopo, il pianista e compositore comasco Alessandro Martire omaggia il grande classico natalizio con un'inedita versione strumentale (piano solo e chill-edit), che uscirà il 18 dicembre per Carosello Records. In contrapposizione al gusto squisitamente anni '80 del video originale, Alessandro ha registrato per l'occasione un esclusivo video in solitaria all'interno del Teatro Sociale di Como, sua città natale, a cura di Davide Cerocchi e Kristian Pedretti (Sound Waves Chalet).

