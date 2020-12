Video e testo di Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli, uno sfogo elegante sull’assenza (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli tradisce le intenzioni dal titolo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha osservato quel vestito, quel colore e ha percorso quella strada per la prima volta alla fine del tempo e delle abitudini. Greta, infatti, ci racconta Cosa si prova quando qualcuno esce dalla nostra vita, vuoi per la fine di una relazione o per una tragica fatalità, e di quanto quel vuoto possa diventare la forza che ci serve per ripartire. Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli non è la solita ballata focalizzata su lacrime e silenzi: la giovane cantautrice affonda il suo testo in un arrangiamento che coniuga pop e trip-hop, il tutto con il filo rosso verace e poetico che è tipico del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)Sa Di Te ditradisce le intenzioni dal titolo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha osservato quel vestito, quel colore e ha percorso quella strada per la prima volta alla fine del tempo e delle abitudini., infatti, ci raccontasi prova quando qualcuno esce dalla nostra vita, vuoi per la fine di una relazione o per una tragica fatalità, e di quanto quel vuoto possa diventare la forza che ci serve per ripartire.Sa Di Te dinon è la solita ballata focalizzata su lacrime e silenzi: la giovane cantautrice affonda il suoin un arrangiamento che coniuga pop e trip-hop, il tutto con il filo rosso verace e poetico che è tipico del ...

