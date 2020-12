Viaggio intorno al cuore | la bellezza poetica di Porto Rubino

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Quest’estate ho dato sòla a un amico. Anzi, a due. Ho dato sòla a due amici perché questa estate è stata un’estate complicata, un po’ come tutto quest’anno, almeno a partire da dopo Sanremo, da quando, cioè, abbiamo iniziato a capire che il Coronavirus di cui si era parlato nei giorni di gennaio, tra un attacco degli USA all’Iran e gli incendi che non ne volevano sapere di fermarsi in Australia, non era affatto destinato a rientrare, come pericolo. Anzi, da quando abbiamo realizzato che per la prima volta da che eravamo nati noi, figli di quelli che erano stati toccati o anche solo sfiorati dalla guerra, la parola pandemia avrebbe davvero assunto un senso letterale, il nostro futuro, si spera solo prossimo, destinato a vederci isolati, chiusi in casa, lontano da affetti e lavoro. Non credo sia necessario spiegare troppo nel dettaglio quel che tutti abbiamo vissuto nostro malgrado ...