Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 20 | 30

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA, IL TRAFFICO E SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO PUNTI CRITICI, RESTANO IL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, IN USCITA E LA-TERAMO DOVE ALL’ALTEZZA DI LUNGHEZZA E’ SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE, AL MOMENTO SONO TRE I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZINE TERAMO PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI SULLA A1-NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI DALLE 22.00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 06.00 DEL MATTINO SEGUENTE. DELL’USCITA DI COLLEFERRO, USCITA CONSIGLIATA: ...