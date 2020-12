Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO, CODE DA TRIONFALE A BOCCEA A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA, RIMOSSO L’INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONESUD E A24 CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA SULLA A24-TERAMO, UN MEZZO PESANTE, IN CORSIA DI EMERGENZA, CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELVERDE, VERSO TERAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLE CONSOLARI SULLA SALARIA TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E ...