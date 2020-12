Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FOCUS SULLA PONTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI 3 AUTO E UN MEZZO PESANTE, CODE TRA VIALE DELL’OCEANO PACIFICO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO DA TOR DE’ CENCI AL RACCORDO E PROPRIO SUL RACCORDO INCIDENTE IN ESTERNA, CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E LAURENTINA SEMPRE IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, PROVOCA CODE TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA, L’INCIDENTE SI E’ VERIFICATO SULLA CORSIA DI SORPASSO NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA, ENNESIMO INCIDENTE CODE TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA, CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO ...