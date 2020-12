Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO PERIODO NATALIZIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SULLA PONTINA, PROVOCA CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO COLOMBO L’ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, CAUSA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA PROSEGUIAMO IN ESTERNA, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...