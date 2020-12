Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONEIN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA STATALE FLAMINIA, A RIANO TRA VIA COLLE DELLE ROSE E VIA STAZZO QUADRO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA CASSIA ...