Vettel | cuore d' oro | super incasso per il casco | tutto in beneficienza

Un messaggio importante, applaudito da tutti. Un messaggio però che si è tradotto anche in qualcosa di concreto, per la precisione in 225.000 euro. E' stata questa la cifra a cui è stato battuto all'

blacksugasfire : ho appena sentito la canzoncina che Vettel ha cantato al team e mi ha strappato il cuorE SEB MI MANCHERAI ALLA FERRARI ?????? - ansiogenaaf : PROFESSORESSA TEDESCA CHE PARLA IN ITALIANO COME SEBASTIAN VETTEL SAPPI CHE SEI LA MIA NUOVA PROF PREFERITA ??? mi… - _funzioniamo : RT @calliopve: Ho scritto col cuore in mano il mio ultimo articolo di questa stagione 2020. È un tuffo nel passato e un piccolo riassunto… - ansiawoman : RT @calliopve: Ho scritto col cuore in mano il mio ultimo articolo di questa stagione 2020. È un tuffo nel passato e un piccolo riassunto… - itsgiuliadip : RT @calliopve: Ho scritto col cuore in mano il mio ultimo articolo di questa stagione 2020. È un tuffo nel passato e un piccolo riassunto… -

Il 13 dicembre si è conclusa l'asta per il casco utilizzato dal tedesco nel GP di Turchia e Bahrain, ed il tutto è stato devoluto come previsto in beneficienza ... Ferrari: il tributo a Vettel è stato molto emozionante

Il 13 dicembre si è conclusa l'asta per il casco utilizzato dal tedesco nel GP di Turchia e Bahrain, ed il tutto è stato devoluto come previsto in beneficienza. Sebastian ha trovato tutta la squadra nel box di Abu Dhabi con una mascherina raffigurante la grafica del suo casco e, prima della tradizionale foto di gruppo, è anche apparsa una Coppa (identica a qu ...