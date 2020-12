Veterinario a Londra | “Qui c’è più dignità professionale | l’Italia non ci valorizza In Uk stipendio adeguato fin da subito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Il Regno Unito non si è mostrato compatto nel rispetto delle restrizioni. Dal, al contrario, ho percepito maggior senso di responsabilità e prevenzione attiva del cittadino”. A parlare è Stefano Cortellini, medicoromano ada oltre dieci anni. Nei mesi di lockdown ha visto un’Inghilterra diversa: non si aspettava i ritardi nelle misure di contenimento né che queste non fossero prese sul serio da tutti. “Consideravo questo paese sensibile alla valutazione dei rischi e della salute pubblica, quindi ho vissuto con stupore le reazioni nei confronti del Covid-19. Ci sono stati episodi sporadici – ammette – dove l’iniziale indifferenza inglese sulla situazione in Italia è stata frustrante”. Stefano ha lasciatonel 2009, con una laurea in Medicina veterinaria all’Università di Perugia e ...