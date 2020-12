Vertice Cts | gli esperti | Inasprire le misure | la zona gialla non basta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Conclusa la riunione dei tecnici, che indicano un piano in tre punti: più controlli, no agli assembramenti e ovunque precauzioni massime. Al Governo si suggerisce almeno una stretta sui movimenti e su bar e ristoranti

Conclusa la riunione dei tecnici, che indicano un piano in tre punti: più controlli, no agli assembramenti e ovunque precauzioni massime ...Bar e ristoranti chiusi a Natale e possibilità di spostamento solo dai piccoli Comuni: le ipotesi del governo per evitare assembramenti.