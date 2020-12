Verona, lesione al bicipite femorale per Favilli: salta la Sampdoria (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Hellas Verona ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Andrea Favilli, indisponibile per il match di Serie A contro la Sampdoria L’Hellas Verona ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Andrea Favilli, che salterà il match contro la Sampdoria di domani sera a causa di un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Andrea Favilli ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Hellasha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Andrea, indisponibile per il match di Serie A contro laL’Hellasha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Andrea, che salterà il match contro ladi domani sera a causa di un infortunio aldella gamba destra. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 «HellasFC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Andreaha riportato unamuscolo-fasciale di primo grado del...

Roma, Fonseca sorride: Mancini c'è e Kumbulla non ha lesioni

È una corsa a ostacoli il campionato di Paulo Fonseca: dagli infortuni, al Covid, passando per fastidiose squalifiche. Come quella a Cristante fermato dal giudice sportivo per una giornata.