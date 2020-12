Verifica di Governo: salta l’incontro tra Renzi e Conte (Di martedì 15 dicembre 2020) Verifica di Governo, salta l’incontro tra il premier Conte e Matteo Renzi: “Le ministre di Italia Viva sono pronte a lasciare” Italia Viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l’incontro fissato per oggi alle 13 a Chigi. La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020)ditra il premiere Matteo: “Le ministre di Italia Viva sono pronte a lasciare” Italia Viva ha chiesto al presidentedi spostarefissato per oggi alle 13 a Chigi. La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico… L'articolo Corriere Nazionale.

MatteoRichetti : Giovani laureati aspiranti avvocati che non avranno una possibilità, giovani laureati medici che non avranno access… - Azione_it : Mentre in Germania si fa fronte alla crisi con autorevolezza e credibilità in Italia si apre una verifica di Govern… - petergomezblog : Verifica di maggioranza, Conte vede M5s e Pd. Entrambi i partiti chiudono a ipotesi rimpasto. Zingaretti: “Il gover… - sardo1951 : RT @OGiannino: In 2 pagg a @MassimGiannini Conte: 'stiam reggendo bene 2a ondata'. Falso: 30mila morti. Poi 'non c'è ritardo Recovery Plan'… - BrutalLuxe : RT @OGiannino: In 2 pagg a @MassimGiannini Conte: 'stiam reggendo bene 2a ondata'. Falso: 30mila morti. Poi 'non c'è ritardo Recovery Plan'… -