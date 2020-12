Verifica di governo, M5S: “No al rimpasto”. Oggi il duello Conte-Renzi (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – La Verifica di governo sembra virare verso quel rimpasto che nessuno vuole (a parole), mentre Oggi ci sarà il confronto-scontro tra Renzi e Conte. All’indomani degli incontri del premier Giuseppe Conte con M5S e Pd e in vista del confronto chiave, quello con Italia Viva di Oggi, si fa un gran parlare di dare un altro ministero ai Renziani. Anche se è sotto gli occhi di tutti che il leader di Iv punta al bersaglio grosso, i miliardi del Recovery fund. M5S contro il rimpasto di governo “Discutere di rimpasto è surreale“. Così il reggente M5S Vito Crimi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di fatto il leader del Movimento. “Non ne abbiamo parlato“, assicura dal canto suo il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Ladisembra virare verso quel rimpasto che nessuno vuole (a parole), mentreci sarà il confronto-scontro tra. All’indomani degli incontri del premier Giuseppecon M5S e Pd e in vista del confronto chiave, quello con Italia Viva di, si fa un gran parlare di dare un altro ministero aiani. Anche se è sotto gli occhi di tutti che il leader di Iv punta al bersaglio grosso, i miliardi del Recovery fund. M5S contro il rimpasto di“Discutere di rimpasto è surreale“. Così il reggente M5S Vito Crimi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di fatto il leader del Movimento. “Non ne abbiamo parlato“, assicura dal canto suo il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E anche ...

