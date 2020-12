Verifica di governo, Italia Viva chiede rinvio dell'incontro con Conte (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia Viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l'incontro fissato per le 13 a Palazzo Chigi. Le ragioni dell'annullamento dell'appuntamento sono da ricercare nell'assenza della ministra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020)ha chiesto al presidentedi spostare l'fissato per le 13 a Palazzo Chigi. Le ragioni'annullamento'appuntamento sono da ricercare nell'assenzaa ministra ...

