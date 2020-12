Verifica di Governo, è il giorno di Renzi: pronto a staccare la spina? (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente rimpasto. Almeno per ora. Dalla prima giornata di consultazioni – avviate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la Verifica della tenuta della maggioranza – arrivano dichiarazioni di fedeltà al Governo da M5S e PD che per primi, nella giornata di ieri, hanno varcato le porte di Palazzo Chigi. “Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto”, ribadisce il Ministro degli Esteri Di Maio. Getta acqua sul fuoco anche Nicola Zingaretti: “Non abbiamo parlato di rimpasto. Crediamo che l’azione di questo Governo debba andare avanti, con una grande sintonia con i problemi degli italiani. È stato un incontro utile che ha ripreso lo spirito di quello tra i leader del 5 novembre, cioè mettere sul tavolo i temi e i nodi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente rimpasto. Almeno per ora. Dalla prima giornata di consultazioni – avviate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per ladella tenuta della maggioranza – arrivano dichiarazioni di fedeltà alda M5S e PD che per primi, nella giornata di ieri, hanno varcato le porte di Palazzo Chigi. “Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: ildeve lavorare per gli italiani, punto”, ribadisce il Ministro degli Esteri Di Maio. Getta acqua sul fuoco anche Nicola Zingaretti: “Non abbiamo parlato di rimpasto. Crediamo che l’azione di questodebba andare avanti, con una grande sintonia con i problemi degli italiani. È stato un incontro utile che ha ripreso lo spirito di quello tra i leader del 5 novembre, cioè mettere sul tavolo i temi e i nodi ...

Azione_it : Mentre in Germania si fa fronte alla crisi con autorevolezza e credibilità in Italia si apre una verifica di Govern… - TgLa7 : #Conte convoca delegazione M5S alle 16:30, Pd alle 19. Via a verifica governo. Fonti Iv, al momento non ricevuto invito - petergomezblog : Verifica di maggioranza, Conte vede M5s e Pd. Entrambi i partiti chiudono a ipotesi rimpasto. Zingaretti: “Il gover… - LaFATAa5Stelle : RT @gabelmanu: Zingaretti: “L’azione del governo deve andare avanti” È il gioco delle parti , il poliziotto buono e quello cattivo Poi si… - LorenzoZL74 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @lorenzocast89. Caso Speranza/piano… -