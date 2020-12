Verifica di governo, Conte: “Avanti solo se c’è fiducia reciproca”. Renzi chiede un rinvio dell’incontro a Chigi per impegni di Bellanova (Di martedì 15 dicembre 2020) Si apre con un rinvio la seconda giornata di colloqui a Palazzo Chigi indetti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il ricatto di Italia viva sul Recovery plan. L’atteso faccia a faccia con Matteo Renzi, fissato inizialmente per le 13, è stato rinviato “a domani o a venerdì” perché la ministra di Iv Teresa Bellanova “è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori”, spiegano fonti del partito. “Al rientro incontreremo il presidente Conte con la delegazione di Italia Viva”, chiarisce su Facebook la stessa Bellanova. Il confronto con il Pd e il Movimento 5 stelle, invece, si è svolto ieri senza intoppi ed entrambi gli schieramenti hanno ribadito la necessità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Si apre con unla seconda giornata di colloqui a Palazzoindetti dal presidente del Consiglio Giuseppedopo il ricatto di Italia viva sul Recovery plan. L’atteso faccia a faccia con Matteo, fissato inizialmente per le 13, è stato rinviato “a domani o a venerdì” perché la ministra di Iv Teresa“è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori”, spiegano fonti del partito. “Al rientro incontreremo il presidentecon la delegazione di Italia Viva”, chiarisce su Facebook la stessa. Il confronto con il Pd e il Movimento 5 stelle, invece, si è svolto ieri senza intoppi ed entrambi gli schieramenti hanno ribadito la necessità ...

