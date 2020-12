Verdure pastellate di Mauro Improta | le ricette per il fritto E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 dicembre 2020) La ricetta dellee delle alici fritte èoggi 15 dicembre 2020 a suggerire la sua pastella per la frittura.usa gli albumi montati a neve ma anche il vino bianco, una pastella tutta da provare grazie alleE’. Le alici le possiamo farle in tanti modi manon ha dubbi che fritte siano il modo migliore, il più goloso. In cucina per le nuoveE’c’è anche Mattiacome, ed è lui a occuparsi delle alici. Una ricetta perfetta anche per la vigilia di Natale ma non solo. Ecco come si fa una frittura ...