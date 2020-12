"Vediamo se Renzi ha gli attributi". Sfidato in tv: "Se vuole sopravvivere, deve fare cadere Conte" | Video (Di martedì 15 dicembre 2020) “La sopravvivenza di Matteo Renzi è la morte di Giuseppe Conte”. Persino Marco Rizzo, segretario del redivivo Partito Comunista, ha recitato il de profundis al premier, che è appeso alle prossime mosse del leader di Italia Viva. Intervenuto in studio a Coffee Break su La7, Rizzo ha sostenuto che “è un dato di fatto che il 70% di questa maggioranza, cioè il M5S, è totalmente ininfluente. Si è votata la riforma del Mes, che è peggio del Mes stesso, che era uno dei cavalli di battaglia dei grillini, dimostrando la loro totale ininfluenza. Pur di non rischiare le elezioni voterebbero qualsiasi cosa”. E allora tutto è in mano a Renzi, che ha la “carta della sopravvivenza” da giocarsi: “Ha una piccola pattuglia al Senato che però è determinante. A me non piace ma gli va riconosciuto che questa politica la sa fare bene. Può ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “La sopravvivenza di Matteoè la morte di Giuseppe”. Persino Marco Rizzo, segretario del redivivo Partito Comunista, ha recitato il de profundis al premier, che è appeso alle prossime mosse del leader di Italia Viva. Intervenuto in studio a Coffee Break su La7, Rizzo ha sostenuto che “è un dato di fatto che il 70% di questa maggioranza, cioè il M5S, è totalmente ininfluente. Si è votata la riforma del Mes, che è peggio del Mes stesso, che era uno dei cavalli di battaglia dei grillini, dimostrando la loro totale ininfluenza. Pur di non rischiare le elezioni voterebbero qualsiasi cosa”. E allora tutto è in mano a, che ha la “carta della sopravvivenza” da giocarsi: “Ha una piccola pattuglia al Senato che però è determinante. A me non piace ma gli va riconosciuto che questa politica la sabene. Può ...

fattoquotidiano : #Conte a #Renzi: 'Ci vediamo in Parlamento' (come disse a Salvini). Cosa deve fare il presidente del Consiglio? Sul… - pablo__liberal : @twitwi0002 @grotondi Renzi ha detto che se vanno avanti con la task force dei 300 amici degli amici e la fondazion… - pablo__liberal : @Misurelli77 IV non deve fare nulla. Se Conte, con l’avallo della ditta e dei grilli, va avanti con la task force d… - nmirotti : @ritafrediani Che Renzi abbia sempre flirtato con la destra non è certo una novità. Poi vediamo... perché ne sto le… - sbarbatel02 : @RadioRadioWeb #renzi 'potrebbe'... boh.. vediamo i fatti... -