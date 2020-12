Vedano Olona: in gruppo al parco, multati nove ragazzi (Di martedì 15 dicembre 2020) Varese, 15 dicembre 2020 - nove ragazzi sono stati multati dai carabinieri a Vedano Olona, nel Varesotto, per violazione delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) Varese, 15 dicembre 2020 -sono statidai carabinieri a, nel Varesotto, per violazione delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ...

Altri due giovani sono stati denunciati perchè trovati in possesso di un coltello Varese, 15 dicembre 2020 - Nove ragazzi sono stati multati dai carabinieri a Vedano Olona, nel Varesotto, per violazio ...

Altri due giovani sono stati denunciati perchè trovati in possesso di un coltello Varese, 15 dicembre 2020 - Nove ragazzi sono stati multati dai carabinieri a Vedano Olona, nel Varesotto, per violazio ...