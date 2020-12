“Ve ne siete accorti, lo sapete…”. Rosa Perrotta, dopo il silenzio assordante l’ex UeD vuota il sacco (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Perrotta non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, sono circolate con forza alcune voci che la darebbero in crisi con il suo partner Pietro Tartaglione. A quanto pare l’uomo è già tornato a casa dei suoi genitori e probabilmente trascorrerà lì le sue vacanze natalizie. La stessa giovane ha ammesso di trovarsi a casa della sua famiglia. Al momento non è dato sapere con esattezza se i due si siano presi semplicemente una pausa di riflessione o se le cose sono precipitate definitivamente. Non ci sono state reazioni ufficiali da parte della coppia, almeno fino a qualche ora fa, quando lei ha rotto il silenzio anche se in maniera implicita. Non ha nominato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si eranodi un eccessivo dimagrimento da parte delprotagonista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, sono circolate con forza alcune voci che la darebbero in crisi con il suo partner Pietro Tartaglione. A quanto pare l’uomo è già tornato a casa dei suoi genitori e probabilmente trascorrerà lì le sue vacanze natalizie. La stessa giovane ha ammesso di trovarsi a casa della sua famiglia. Al momento non è dato sapere con esattezza se i due si siano presi semplicemente una pausa di riflessione o se le cose sono precipitate definitivamente. Non ci sono state reazioni ufficiali da parte della coppia, almeno fino a qualche ora fa, quando lei ha rotto ilanche se in maniera implicita. Non ha nominato ...

Per la prima volta la finale non è andata in tv ma è stata trasmessa in rete, come un vertice del Movimento 5 Stelle. Ha vinto Martina Sambucini ma ce ne dimenticheremo presto ... Martina, 19 anni Miss Italia dal Lazio: "Ho avuto il Covid, ragazzi, stiamo attenti, rinunciamo tutti a un'uscita in più"

Ora sogna la passerella, il cinema, le sfilate, diventare Chiara Ferragni, insomma cose da miss ma fino a qualche settimana fa aveva altri incubi. "Ho avuto il coronavirus, ma ne sono accorta solo per ... Per la prima volta la finale non è andata in tv ma è stata trasmessa in rete, come un vertice del Movimento 5 Stelle. Ha vinto Martina Sambucini ma ce ne dimenticheremo presto ...Ora sogna la passerella, il cinema, le sfilate, diventare Chiara Ferragni, insomma cose da miss ma fino a qualche settimana fa aveva altri incubi. "Ho avuto il coronavirus, ma ne sono accorta solo per ...